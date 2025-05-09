Бастрыкин запросил доклад о проникновении подростков в «Крокус сити холл»

Деловая газета "Взгляд"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование по делу подростков, проникших на территорию сгоревшего «Крокус сити холл» на электросамокате.

Бастрыкин запросил доклад о проникновении подростков в «Крокус сити холл»
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В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство), передает ТАСС.

Подростки проникли в здание, получившее сильные повреждения после теракта 22 марта, и сняли видео, где один из них катался на электросамокате среди сгоревших конструкций и пользовался огнетушителем. МВД задержало обоих участников инцидента.

Напомним, теракт, произошедший 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, унес жизни 145 человек, пострадали более 500.

Сообщалось, что обвиняемым по делу о нападении на «Крокус» предстоит суд в середине июня, когда материалы будут переданы в соответствующую инстанцию.

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