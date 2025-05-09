Бастрыкин запросил доклад о проникновении подростков в «Крокус сити холл»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование по делу подростков, проникших на территорию сгоревшего «Крокус сити холл» на электросамокате.

В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство), передает ТАСС.

Подростки проникли в здание, получившее сильные повреждения после теракта 22 марта, и сняли видео, где один из них катался на электросамокате среди сгоревших конструкций и пользовался огнетушителем. МВД задержало обоих участников инцидента.

Напомним, теракт, произошедший 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, унес жизни 145 человек, пострадали более 500.

Сообщалось, что обвиняемым по делу о нападении на «Крокус» предстоит суд в середине июня, когда материалы будут переданы в соответствующую инстанцию.