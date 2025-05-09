Жена посла Монголии в Таиланде разбилась насмерть, выпав с 17-го этажа кондоминиума в бангкокском районе Кхлонг Той рано утром в пятницу. Об этом сообщило издание Bangkok Pоst.

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— Жена монгольского посла в Таиланде упала и разбилась насмерть с 17-го этажа кондоминиума в бангкокском районе Клонг Тоэй рано утром в пятницу, — говорится в Telegram-канале издания.

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