Воспитательницу яслей обвинили в истязании 24 младенцев

В Лондоне 22-летняя работница яслей Роксана Леки истязала маленьких детей. Как сообщает Daily Mail, девушка подозревается в систематическом издевательстве над детьми в возрасте от 1,5 до 2 лет.

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По данным следствия, с января по июнь 2024 года Лека неоднократно щипала, дёргала за волосы и била малышей, оставляя на их телах синяки и царапины. Часть инцидентов зафиксирована камерами наблюдения.

Несмотря на видеодоказательства, Лека отрицает свою вину, заявляя о соблюдении всех правил ухода. Однако в ходе судебного процесса она частично признала ответственность за два эпизода из 24.

Какое наказание грозит воспитательнице, пока не известно.

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