В Воронежской области прогремел взрыв

В Острогожском районе Воронежской области из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом пострадали несколько человек.

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В пресс-службе облправительства "РГ" сообщили, что, предварительно погибших и разрушений нет. Угрозы населению также нет.

"На месте работают оперативные службы", - отметили в облправительстве.

Над российским регионом прогремел взрыв

Подробности происшествия в пресс-службе не привели.

В конце апреля во Владимирской области сдетонировали боеприпасы. По данным Минобороны, это произошло из-за нарушений требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Были ранены четыре человека, эвакуировано несколько поселков. За выплатами обратилась тысяча местных жителей и дачников, чьи дома были повреждены.