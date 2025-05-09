В Воронежской области прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Острогожском районе Воронежской области из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом пострадали несколько человек.
В пресс-службе облправительства "РГ" сообщили, что, предварительно погибших и разрушений нет. Угрозы населению также нет.
"На месте работают оперативные службы", - отметили в облправительстве.
Над российским регионом прогремел взрыв
Подробности происшествия в пресс-службе не привели.
В конце апреля во Владимирской области сдетонировали боеприпасы. По данным Минобороны, это произошло из-за нарушений требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Были ранены четыре человека, эвакуировано несколько поселков. За выплатами обратилась тысяча местных жителей и дачников, чьи дома были повреждены.