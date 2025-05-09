Замгубернатора Белгородской области ранен при ударе украинского БПЛА

Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение в результате удара украинского беспилотника по зданию администрации в Белгороде утром 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Как отметил Глакдов, ранение в результате удара беспилотником по зданию правительства Белгородской области получили два человека. В госпиталь доставлен со слепым осколочным ранением бедра сотрудник Росгвардии.

Также в момент взрыв возле здания находился замгубернатора Александр Лоренц. Он получил сотрясение и акубаротравму. При этом к врачам областной клинической больницы Лоренц отправился только после возложения цветов к Вечному огню. Лечение он продолжит амбулаторно.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что из-за удара беспилотника ВСУ по зданию правительства Белгородской области отменять праздничные мероприятия не стали. Они проводятся по плану у учетом принятых мер максимальной безопасности.