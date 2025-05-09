Самолет с более чем 300 пассажирами загорелся из-за ошибки пилота

В Лондоне произошел чрезвычайный инцидент с самолетом British Airways, едва не закончившийся катастрофой. Из-за ошибки пилота лайнер с 334 пассажирами загорелся, пишет Daily Mail.

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ЧП случилось 28 июня 2023 года, однако СМИ об этом узнали только сейчас. Boeing 777 с 334 пассажирами и 13 членами экипажа готовился к вылету из аэропорта Гатвик в Ванкувер. Во время взлета второй пилот, имеющий более 6000 часов налета, по неизвестной причине перепутал правый и левый рычаги управления тягой.

Это привело к перегреву и возгоранию тормозов на скорости 192 мили/час (309 км/ч). Экипаж экстренно прервал взлет. Пожарные оперативно потушили пламя, никто не пострадал. Однако инцидент вызвал массовые задержки и отмены рейсов.

Эксперты отмечают, что подобные ошибки крайне редки. Системы безопасности самолета сработали корректно, что предотвратило катастрофу. Судьба допустившего ошибку пилота не раскрывается.