Экс-замгубернатора Брянской области обвинили в получении взяток через сына

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки в виде денег, имущества, услуг, а также зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Об этом в субботу, 10 мая, пишут РИА Новости, ссылаясь на имеющийся документ.

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Экс-замглавы губернатора был задержан в марте текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам получения взятки, а его сыну Антону Тимошенко вменяется посредничество в этих преступлениях. Только через сына он получил не менее 469,5 тысячи рублей, имущество и услуги на 121,2 тысячи рублей.

— Являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном органе, получил взятку в виде денег в размере 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей, — говорится в документе.

Как установило следствие, в 2019–2021 годах Тимошенко, курировавший строительство и ремонт социально значимых объектов в регионе, получал взятки от предпринимателей, выполнявших государственные и муниципальные контракты. Общая сумма взяток, по версии следствия, превысила четыре миллиона рублей. В обмен он обещал бизнесменам покровительство и содействие в получении новых контрактов, передает агентство.

Ранее бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвинили во взятках на 330 миллионов рублей.