В Курской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

КУРСК, 9 мая. /ТАСС/. Множественные осколочные ранения получил 65-летний мужчина в селе Званное Глушковского района Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района, удар пришелся по жилому дому. В результате обстрела пострадал 65-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения головы, плеча и живота. Раненому оказали первую помощь, в ближайшее время он будет доставлен в больницу", - написал Хинштейн в Telegram-канале.