В Мехико обрушилась концертная сцена, пострадали семь человек

В Мехико - столице Мексики - на открытой концертной площадке обрушилась сцена, пострадали не менее семи человек. Об этом пишет газета Milenio. По предварительной информации, причиной инцидента стали порывы ветра.

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На этой площадке 10 мая должен был состояться концерт, приуроченный ко Дню матери. В ночь на 7 апреля в доминиканском городе Санто-Доминго обрушилась часть крыши ночного клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости. В больницы были доставлены сотни людей.

Президент Абинадер объявил в стране трехдневный национальный траур в связи с инцидентом. Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики. Кроме того, в ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани в Северной Македонии, где проходила музыкальная вечеринка под названием "Пулс" (Пульс), начался пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК. В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации ведомства, в результате трагедии не выжили не менее 50 человек.