Женщину со скандалом удалили из самолета после отказа платить за багаж

Женщину со скандалом удалили из самолета, который должен был выполнить рейс из Сочи в Санкт-Петербург, после отказа платить за объемный багаж. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на очевидцев инцидента.

Конфликт начался после того, как женщина затащила в пассажирский салон самолета все свои сумки, отказавшись сдавать их в багаж - она заявила, что не собирается платить за это. Когда бортпроводники потребовали убрать сумки, которые мешали проходу.

В ответ женщина закатила скандал и начала кричать, вцепившись в кресло. Были вызваны сотрудники полиции, дежурившие в аэропорту. Они силой вывели женщину и ее багаж за пределы самолета. Это вызвало поддержку у других пассажиров, которые отметили, что конфликтная ситуация вызвала задержку взлета не менее чем на полчаса.

До этого пассажиры авиарейса Дубай - Москва скрутили дебошира во время полета.