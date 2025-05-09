МВД: полицейские задержали подростков, снявших видео с самокатом в "Крокусе"

Полиция задержала двух подростков за езду на электросамокате по территории подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Отмечается, что несовершеннолетние снимали происходящее на видео, которое затем попало в сеть. Его обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга. Они установили личности нарушителей.

«Мои коллеги из Московской области установили подростков, совершивших хулиганские действия в городе Красногорске. (...) В настоящее время они доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — написала представитель ведомства.

22 марта в Красногорске был открыт мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», где произошел теракт в 2024 году. Он представляет собой две стелы из черного гранита с фигурками взлетающих журавлей и установлен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо».