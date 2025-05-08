В московском метро мужчина устроил поножовщину в вагоне

Пассажир московского метро устроил поножовщину в вагоне, сообщил "РГ" информированный источник.

Инцидент произошел в поезде на станции "Первомайской". Между двумя ранее незнакомыми попутчиками возник конфликт: одному не понравилась одежда другого. Агрессор выхватил нож, ударил потерпевшего в живот и сбежал.

Потерпевший доставлен в ГКБ имени Иноземцева. Подозреваемый попытался скрыться в городе, но оперативным путем его удалось вычислить и задержать. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.