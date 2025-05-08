Гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в Курской области

Гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в селе Марково Глушковского района Курской области, водитель погиб. Об этом Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в селе Марково Глушковского района. К глубокой скорби, водитель погиб. Самые искренние соболезнования родным и близким», — сказано в публикации.

В связи с этим Хинштейн призвал жителей не возвращаться в приграничные регионы до тех пор, пока там не станет полностью безопасно.

«Берегите себя!», — заключил он.

6 мая Хинштейн сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по электроподстанции в Рыльске Курской области. Он уточнил, что в результате атаки двое подростков получили осколочные ранения.