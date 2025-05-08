Под Киевом мужчина расстрелял несколько человек, его ищет полиция
Неизвестный расстрелял несколько человек под Киевом. Поступают сообщения о нескольких погибших. Стрельба произошла в Софиевской Борщаговке, которая расположена в Бучанском районе Киевской области к западу от столицы Украины.
Сейчас полиция разыскивает убийцу. Причины происшедшего пока не называются.
«На месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника», — сообщило ведомство.
Сообщение о преступлении поступило в полицию в 15:22.