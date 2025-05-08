В Краснодаре девушка пострадала после вечера в баре. Об этом сообщает «ЧП ЮГ».

Инцидент произошел на улице Володи Головатого. По словам самой пострадавшей, они с подругами выпивали в заведении, но в какой-то момент к ним начали приставать молодые люди и снимать процесс на видео.

Сначала девушка попросила одного из мужчин не снимать, затем обратилась к его другу. Между компаниями произошел конфликт, во время которого один из молодых людей схватил девушку за руку, она стала вырываться, после чего мужчина разбил о ее голову бокал.

«Они ушли, я истекала кровью, меня довели до травмы, где мне вызвали скорую», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, что пострадавшая получила травмы правой части лица, подробности не уточняются.

На ситуацию обратили внимание в полиции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и ищут подозреваемого.