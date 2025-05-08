В Петербурге школьница едва не захлебнулась в джакузи из-за волос

В Петербурге 12-летняя девочка едва не захлебнулась в джакузи, когда ее волосы засосало в слив. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел 7 мая в банном комплексе на Комендантском проспекте. Во время посещения джакузи школьница нырнула под воду, а ее длинные волосы в этот момент затянуло в сливное отверстие насоса. Девочку извлекли из воды без сознания.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, она госпитализирована. В настоящее время врачи оказывают ребенку необходимую помощь.

До этого стало известно, что житель Ленинградской области устраивает джакузи из пива и затапливает соседей. По словам местных, у мужчины регулярно случаются «обострения». Несколько раз он гулял по району с ножом, топором и перцовым баллончиком — во время таких вылазок он терроризирует сотрудников магазинов и похищает продукты питания.