В Москве в Нагатинском Затоне перекрыли улицу Корабельную. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что территория была оцеплена для из-за работы сапёров, которые проверяют автомобили.

«Силовиков в основном интересуют чёрные легковушки, припаркованные у местной многоэтажки», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве сняли ключевые ограничения движения транспорта, которые вводили в связи с мероприятиями по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».