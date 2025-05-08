Фотомодель из Замбии найден мертвым в съемной квартире в центре Москвы

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Тело Силавве Нокса нашли в съёмной квартире в центре Москвы. Тело несколько дней пролежало в душевой кабине, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 27-летний уроженец Замбии преподавал английский язык и подрабатывал моделью для фотосессий.

На протяжении нескольких дней он не выходил на связь, не появлялся на работе. На фоне этого его коллеги обратились в полицию.

Сотрудники экстренных служб и правоохранители прибыли по вызову, вскрыли дверь квартиры, обнаружили труп мужчины-модели в душевой кабине.

Причины смерти пока неизвестны. Вместе с тем, уточнили журналисты, Нокс болел сахарным диабетом и часто проходил лечение в клинике.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили труп 22-летней девушки из Нигерии, которая стала жертвой пьяного 37-летнего собутыльника.