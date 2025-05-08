Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в московскую клинику, рассказал его адвокат Денис Сагач. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агенства, Попова обвиняют в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Под стражу его отправили в конце августа 2024 года.

«Его госпитализировали в воскресенье в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний», — отметил юрист.

Сагач пояснил, что на всех заседаниях напоминал судьям о том, что у его подзащитного много хронических заболеваний, предоставлял справки, предупреждал о рисках содержания под стражей.

Адвокат уточнил, что врачи рассматривают вопрос о проведении Попову операции. Он добавил, что решение будет принято на следующей неделе.