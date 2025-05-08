В Бурятии неизвестные стреляли по детям из машины

В Бурятии неизвестные открыли огонь по школьникам, которые находились на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

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«Нам пишут: по школьникам стреляли из пневматики в одном из сел Бурятии. Шокирующий случай произошел в Брянске в Кабанском районе. Хулиганы стреляли по детям, стоящим на остановке, из проезжавшей мимо машины», — говорится в публикации.

По предварительным данным, стрелявшими были два ученика гимназии и студент техникума.

До этого в Екатеринбурге задержали стрелка, открывшего огонь из машины прямо на свадьбе.

По данным СМИ, один из гостей на свадьбе открыл огонь в воздух из автомобиля. Местные жители испугались и вызвали полицию. В итоге стрелка арестовали.

Впоследствии выяснилось, что мужчина стрелял из охолощенного пистолета В1 Kurs (Beretta 10ТК). Было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.