В транспортной прокуратуре раскрыли ситуацию с задержками рейсов в Москве 8 мая

Московская межрегиональная транспортная прокуратура продолжает внимательно следить за ситуацией с задержками рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным на утро 8 мая, в Шереметьево задержаны на вылет 15 рейсов и 12 на прилет. Также 14 рейсов задержали на вылет в Домодедово.

Похожая ситуация наблюдается во Внуково, где с утра задержали 18 рейсов на вылет и 26 на прилет. По данным прокуратуры, также четыре рейса на вылет и пять на прилет задержали в аэропорте Жуковский.

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору транспортной прокуратуры в случае нарушения их прав.

В ночь на 7 мая Москва подверглась новой атаке украинских беспилотников. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в этот период времени силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности девять БПЛА, летевших в направлении Москвы.

В целях безопасности в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на вылеты и посадку самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие города, включая Санкт-Петербург, Казань и Саратов.

Также наблюдается массовая задержка рейсов. В аэропортах, которые выступают в роли запасных аэродромов, не хватает автобусов и трапов. В связи с этим некоторые пассажиры вынуждены сидеть в самолетах по несколько часов. В такой ситуации, например, оказался и певец Николай Басков, который 7 мая застрял в самолете в Пулково. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».