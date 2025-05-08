Ишим разом поднялся на полметра в районе Абатского

Вода в реке Ишим у села Абатское поднялась на 50 см до отметки в 939 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Чиновник напомнил, что во время паводка 2017 года уровень воды был на два метра выше.

«Особое внимание – федеральной трассе Р-402. Это дорожная артерия, соединяющая восточную и западную части нашей страны. Дорожники укрепили обочину, которая встречает течение реки. Насыпали земляной вал высотой до одного метра. По расчетам, этого должно хватить с запасом», — рассказал он.

По словам Моора, сейчас по всему течению Ишима выше Абатского фиксируется спад уровня воды на 3-10 см.

7 мая губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что уровень воды в реке в Ишиме пошел на снижение.

5 мая сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного значения на 92 см. Отмечается, что опасным на данном участке считается уровень в 850 см.