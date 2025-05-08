Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся в Турцию на полпути

Рейс, вылетевший из Стамбула и направлявшийся в Санкт-Петербург, на полпути развернулся и вернулся обратно в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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«Борт турецкого лоукостера Ajet VF291 ... должен был оказаться в Питере в 00:45. Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет развернули в небе из-за потерянного телефона

Пассажирам якобы сообщили, что такое решение было принято из-за закрытия воздушного пространства Пулково, однако Росавиация об этом не сообщала, рейсы в Пулково продолжают выполняться.

«Единственное ограничение — Пулково больше не принимает перенаправленные рейсы из других городов из-за отсутствия свободных мест стоянок воздушных судов», — предполагает «Осторожно, новости».

Ранее в сети появилось видео из московского аэропорта, на котором запечатлены толпы стоящих в очереди и спящих пассажиров.