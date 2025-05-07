Спрятавший убитую женщину в машине Куценко рассказал об угрозах сокамерников

Обвиняемому в убийстве женщины, тело которой подбросили в автомобиль актера Гоши Куценко, Альберту Абдуллину угрожают его сокамерники. Об этом он сообщил в среду, 7 мая, во время судебного заседания.

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Абдуллин рассказал, что сокамерники заявляют: после его перевода в другое учреждение ему «мало не покажется». Защита подала ходатайство о закрытии заседания, но Дорогомиловский суд Москвы отклонил это ходатайство и продолжил рассмотрение дела в открытом режиме, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Убийство, о котором идет речь, случилось в ночь на 19 января. Тело погибшей женщины заметили прохожие и вызвали полицию.

Автомобилем, в котором находилось тело, оказался принадлежащий Куценко «Запорожец». Подозреваемым является 30-летний Альберт Абдуллин.

Во время проведения допроса по факту убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко артист не смог назвать точное количество автомобилей в собственности.