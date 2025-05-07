В Сеуле девушку спасли от падения с 20 этажа, схватив за волосы

В Сеуле спасли девушку от падения с 20 этажа, схватив за волосы. Об этом сообщает Baza со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Инцидент произошел на станции Каннамгу. Девушка забралась на крышу 20-этажного здания. Затем она перелезла через парапет и повисла на нем.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Baza, видно, как она держится за парапет. Затем на крыше появляется мужчина, которому удается схватить ее за волосы и руку. Через время ему на помощь приходит другой мужчина, который перехватывает руку девушки и вместе они пытаются втащить ее обратно на крышу здания. Позже к ним присоединяется еще один человек. Втроем они благополучно затаскивают девушку на крышу.

О состоянии девушки ничего неизвестно.