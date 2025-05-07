Мужчина с топором убил человека в Варшавском университете
Мужчина с топором проник на территорию Варшавского университета на Краковском предместье, после чего напал на находившихся там людей. В результате погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RMF FM.
Как сообщает источник, как минимум два человека получили ранения. При этом, полиция Варшавы подтвердила одного убитого и только одного пострадавшего. Состояние последнего оценивается как тяжелое.
Преступник был задержан. Им оказался 22-летний гражданин Польши. Мотивы нападения пока не называются.
«Задержан мужчина, который ворвался на территорию кампуса Варшавского университета. Один человек погиб, другой с тяжелыми травмами был доставлен в больницу», — сообщили в полиции Варшавы.