Ребенок выпал из окна третьего этажа на юге Москвы
Мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома, расположенного на улице Булатниковская столичного района Бирюлево Западное. Ребенка госпитализировали. Об этом в среду, 7 мая, «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По предварительной информации, ребенок находился в квартире вместе с бабушкой. Она отвлеклась на непродолжительное время, в то время как мальчик, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры.
— Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении.
В столичной прокуратуре россиян призвали не оставлять ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть. В ведомстве подчеркнули, что москитная сетка не сможет предотвратить падение детей из окна, передает Telegram-канал Прокуратура Москвы.
Похожий случай произошел в Москве 1 мая. Девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры шестого этажа жилого дома, расположенного в 3-м Павловском переулке в Даниловском районе города. Ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку, которая находилась в раме. В прокуратуре рекомендовали россиянам не ставить мебель рядом с окнами, чтобы дети не могли залезть на подоконник.