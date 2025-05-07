Воронежский убийца и орский маньяк: за каких преступников обещают миллион

По всей России в розыске находятся сотни преступников, в том числе 11 особо опасных. На некоторых из них у полицейских есть полные досье, в то время как о других не известно практически ничего, даже пол. За помощь в поимке самых жестоких и разыскиваемых преступников назначено вознаграждение. Каких маньяков и террористов не могут поймать уже десятки лет и за кого из них полиция готова заплатить более миллиона рублей — в материале «Вечерней Москвы».

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Загадочный Воронежский убийца

Одним из самых загадочных преступников можно назвать убийцу из Воронежской области. Правоохранительным органам не известна ни одна его примета: ни рост, ни примерный возраст, ни личность, ни даже пол.

Как сообщало РИА Воронеж, предполагаемый преступник в период с ноября 2015 по март 2017 года совершил три убийства в поселке Давыдовка Лискинского района. Жертвами стали пенсионерки 81, 82 и 84 лет. В каждом из этих случаев убийца действовал схожим образом: избивал бабушек до смерти, а затем просто сбегал, не взяв ничего с собой. На этом основании полицейские предположили, что эти преступления не были ограблениями.

Спустя несколько месяцев после третьего убийства в 2017 году сотрудники ГУ МВД по Воронежской области обратились к местным жителям с просьбой помочь в поимке преступника. Тем, кто предоставит полиции полезные сведения о возможном убийце, пообещали выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

В апреле 2025 года об этом преступлении напомнили уже в главном управлении МВД России. Свидетелей попросили обращаться по номерам телефонов: +7 (473) 251-12-16, +7 (999) 435-30-92 или +7 (910) 246-56-72.

Кого разыскивают как особо опасных преступников

К настоящему моменту в розыске как особо опасные преступники находятся 11 человек, за помощь в поимке каждого из них обещают как минимум по миллиону рублей. Среди них лидеры украинского батальона «Азов»* Константин Немичев и Сергей Величко. Немичев — уроженец Харькова, сержант Нацгвардии Украины и председатель харьковской областной организации политической партии «Национальный корпус». Величко тоже родился в Харькове, участвовал в боях на востоке Украины в 2014 и 2015 годах.

У Следственного комитета есть информация о причастности Немичева и Величко к попытке убийства с особой жестокостью как минимум восьми российских военных. В 2022 году в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь военнослужащих» УК РФ.

Также особо опасным преступником считается орский маньяк, дальнобойщик Валерий Андреев. В 2010-е годы он изнасиловал и убил восемь девочек и женщин в Оренбургской области. Силовикам известны все его приметы — от внешности до детальной биографии, а однажды его уже задерживали, но отпустили за неимением достаточных доказательств его причастности к преступлениям. А когда у следователей наконец появились неопровержимые улики, Андреев сбежал прямо перед задержанием и бесследно исчез. Маньяка ищут с 2012 года. За информацию о нем губернатор Оренбургской области Юрий Берг гарантировал премию в полмиллиона рублей, а МВД РФ — еще миллион рублей.

Еще один особо опасный преступник — Владимир Кириллов, который в 2008 году попытался убить судью Самарского областного суда Любовь Дроздову за то, что та ранее признала незаконной его сделку об отчуждении земли. Кириллов расстрелял Дроздову во дворе ее дома. Женщина получила тяжелые ранения, но выжила. Также мужчина признан криминальным авторитетом.

За жестокое убийство в розыске находится Дмитрий Мамонов из Иванова. В 2002 году, в возрасте 21 года, он зарезал своего знакомого, затем заминировал его тело, замкнул провода детонатора на замке входной двери и скрылся. Однако взрыва не произошло, а Мамонова не нашли.

С конца 90-х годов в розыске находится Андрей Кузнецов, который в 1998 году убил трех человек во время вооруженного ограбления. Более 20 лет о нем не было ничего известно, пока в 2020 году силовики не заметили его в Среднеуральском женском монастыре. На тот момент бывший убийца уже четыре года работал келейником у местного попа, сменив несколько фамилий. Для поимки Кузнецова силовикам пришлось штурмовать монастырь, но преступнику все же удалось скрыться.

С 90-х годов в розыске находятся несколько бандитов. Среди них экс-лидер «Брянской» ОПГ и бывший криминальный «смотрящий» за Брянской областью Николай Емельянов по прозвищу Емеля. На его счету организация более 60 убийств криминальных авторитетов. По данным Shot, к настоящему моменту Емеля скрывается на Украине.

Также полиция более 25 лет ищет жителя Челябинска Андрея Самойлова, который в 1991 году он зарезал семейную пару и ранил троих их родственников, затем сбежал в Ханты-Мансийский автономный округ и стал киллером в местной ОПГ. В 1995 году он сразу из двух пистолетов расстрелял бизнесмена, который не хотел отдавать деньги местным криминальным авторитетам. Также за серию заказных убийств в Молдавии и Самарской области ищут Олега Тимошенко — бывшего киллера из ОПГ криминального авторитета по кличке «Урузбай».

Еще один особо опасный бандит — лидер дагестанской ОПГ Фахрудин Махмудов, который в 2005 году организовал поджог торгового центра «Пассаж» в Ухте. Тогда при пожаре погибли 25 человек, еще 11 серьезно пострадали. Известно о причастности Махмудова и к ряду других убийств. Также в розыске с 2009 года находится бывший член ОПГ Владимир Шестерин, который в 2009 году участвовал в расстреле криминального авторитета, вице-президента волгоградской областной федерации бокса Станислава Галкина.

Как часто свидетели преступлений получают вознаграждение

Правоохранительные органы назначают вознаграждения за сведения, которые могут поспособствовать раскрытию преступления, только в самых серьезных и резонансных случаях. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал бывший следователь по особо важным делам СК РФ, председатель комитета по реформе правоохранительной системы партии «‎Новые люди»‎ Руслан Калимуллин.

— В моей практике (Калимуллин почти 10 лет проработал в отделе по расследованию особо важных дел СКР — прим. «ВМ») ни разу не было, чтобы за преступников назначали вознаграждение. Такая практика применяется очень редко, штучно и только по очень большому резонансу, например, по теракту или серийным убийствам, — пояснил он.

В свою очередь полковник полиции в отставке, бывший сотрудник уголовного розыска Ленинградской области Михаил Локтионов заявил «Вечерней Москве», что зачастую подобные вознаграждения назначаются вовсе не для простых граждан, которые могут заметить преступника где-нибудь в толпе, а для полицейских и следователей.

— Фотографии таких преступников зачастую размещаются на специальных сайтах МВД, куда общественность просто так заходить не будет. Фотографии особо опасных преступников по улицам не развешивают, по телевизору почти не показывают. Поэтому это в первую очередь делается для самих полицейских и профессионалов-частников (детективов, например — прим. «ВМ»), — подчеркнул эксперт.

Нередко в полицию обращаются лжесвидетели, которые, желая обогатиться, врут, будто видели или даже лично знают преступника. Однако люди, которые действительно сталкивались с разыскиваемым маньяком или террористом, по словам Локтионова, редко получают вознаграждение.

— Сведения о преступнике должны быть действительно полезны следствию. Я не застал таких случаев, чтобы кто-то получал вознаграждения за свои сведения, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Иногда свидетелям якобы могут просто не отдавать деньги, считает Локтионов.

В то время как одни преступники по-прежнему разгуливают на свободе, другие отбывают пожизненные сроки и признаются в новых преступлениях. В начале апреля следователи установили причастность битцевского маньяка Александра Пичушкина к 11 новым убийствам. Мужчина готов признать вину в этих преступлениях. А в марте об очередном заказном убийстве рассказал лидер Зариповской ОПГ Сергей Зарипов, отбывающий пожизненный срок.

*Запрещенная в России террористическая организация.