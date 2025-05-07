Житель Татарстана, который в январе этого года расправился с подругой в «Запорожце» актера Гоши Куценко на Кутузовском проспекте, заявил, что намеренно причинил ей смертельный вред. Мужчина отказался от дачи показаний на заседании в Дорогомиловском районном суде 7 мая, его слова огласил прокурор.

Как сообщил корреспондент «МК» из зала суда, обвиняемый — 30-летний житель Татарстана. В московском регионе он не имел постоянного места жительства: «Спал там, где можно уснуть».

Актер Гоша Куценко не пришел в суд по делу о трупе, найденном в его «Запорожце»

В какой-то момент гость столицы стал проживать в автомобиле Гоши Куценко, который стоял «на приколе» и был не заперт.

В роковой день обвиняемый находился в районе Киевского вокзала, где встретился с 36-летней подругой, приезжей из Тольятти. Вдвоем они пошли в сторону Кутузовского проспекта, конечной точкой был «Запорожец». Всю дорогу дама просила налить ей спиртное. Убийство произошло возле машины. Во время конфликта мужчина ударил подругу ладонью по лицу, получил ответный удар по голове и достал нож. После убийства он затащил жертву в авто, а сам пошел гулять - «успокоить нервы». Вернулся в «дом на колесах», когда захотел спать. Почувствовав в салоне запах трупа, он раздел мертвую даму и выкинул одежду рядом с автомобилем.

Мужчина полностью признал вину. Следующее заседание назначено на 17 июня.