Двое иностранцев переехали россиянина на машине и ударили ножом в живот

В Новом Уренгое (ЯНАО) двух граждан Азербайджана приговорили к 11 годам колонии за попытку расправы над россиянином. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в июне 2024 года один из обвиняемых, сидя за рулем автомобиля, намерено сбил потерпевшего, а затем попытался переехать его еще раз, но мужчина успел отползти. Тогда соучастник побежал к раненному и ударил его ножом в живот. Добить россиянина иностранцам не удалось из-за его активного сопротивления и своевременно оказанной медицинской помощи вскоре после ЧП.

Ранее сообщалось, что в Истре 34-летняя местная жительница приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на автомобиле.