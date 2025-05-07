Актер Гоша Куценко не пришел в суд по делу о трупе, найденном в его «Запорожце»

Актер Гоша Куценко не явился в Дорогомиловский районный суд, где его собирались допросить по делу о трупе женщины, тело которой нашли в его «Запорожце».

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Об этом в среду, 7 мая, сообщил прокурор из зала суда.

— В связи с неявкой свидетеля Куценко прошу суд разрешить огласить его показания, данные им на стадии следствия, — передает слова прокурора корреспондент ТАСС, который присутствовал на заседании суда.

Судья удовлетворила просьбу прокурора. В ходе заседания выяснилось, что Куценко находится на съемках за пределами Москвы, поэтому явиться в суд не смог.

Убийство произошло в ночь на 19 января. Тело погибшей женщины заметили прохожие и вызвали полицию. Автомобилем, в котором находился труп, оказался принадлежащий Куценко «Запорожец». Подозреваемым является 30-летний Альберт Абдуллин. Он признался, что в процессе распития алкоголя у него с девушкой произошел конфликт. После он нанес ей несколько ударов ножом.