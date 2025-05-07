Российского коммерсанта закатали в бетон из-за долгов

В Каслях Челябинской области обнаружено залитое в бетон тело. Об этом сообщает URA.RU.

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Жертва преступления была спрятана в колодце на участке в СНТ «Тихомировка». Установлена личность мужчины — он был директором местной дорожной фирмы. По предварительным данным, преступление могло быть совершено из-за денег. У компании были долги на несколько миллионов рублей перед подрядчиками.

Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск подозреваемых.

6 мая сообщалось, что экспертиза подтвердила, что найденные в Улан-Удэ тела принадлежат финалистке конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомому.