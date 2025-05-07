Лесоруб случайно обезглавил себя бензопилой

В итальянских Альпах произошла трагедия, когда молодой лесоруб Аарон Энгл был найден мёртвым рядом со своим внедорожником и бензопилой. Сообщается, что он скончался после того, как случайно обезглавил себя.

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Правоохранительные органы установили, что Аарон Энгл скончался после того, как по неизвестным причинам достал из своей машины бензопилу и неправильно её использовал. Экспертиза показала, что он положил включенную пилу на левое плечо, что привело к непреднамеренной травме и почти мгновенной смерти.

Сообщается, что накануне трагедии лесоруб вместе с семьей и друзьями был на вечеринке, где, по словам очевидцев, он принял ряд запрещенных веществ, в том числе вызывающие галлюцинации. Вскоре после вечеринки молодой человек был доставлен домой, после чего, по предварительным данным, отправился закончить свои дела. Его целью было проведение работ по расчистке территории.

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Согласно судебно-медицинскому заключению, полученному после экспертиз, трагический инцидент произошел, когда Аарон, оказавшись один, решил использовать бензопилу — инструмент, который он хранил в своём внедорожнике, предназначенный для работы на лесозаготовках.

Прокуратура и эксперты подчеркивают, что в этом случае речь идет о несчастном случае, а не о преднамеренном акте или преступлении. Важными деталями следствия стало отсутствие признаков насилия или постороннего вмешательства на месте происшествия. Анализы подтвердили, что вся кровь, обнаруженная на месте, принадлежала только погибшему, что исключает возможность участия третьих лиц. Анализы показали, что в тот момент, когда трагедия произошла, он находился в состоянии, вызывающем сильное искажение восприятия реальности, что значительно усложнило контроль за его действиями.

Мэр деревни Теренто Рейнхольд Вегер выразил свои соболезнование семье и подчеркнул, что в их маленьком сообществе каждый знаком друг с другом, и Аарон был известен как жизнерадостный и активный горожанин.

«Мы все потрясены этим ужасным событием. Он был молод и полон жизни, — отметил мэр. — Наши мысли с его семьёй и близкими в эти тяжёлые часы».

Группы по безопасности труда и здравоохранения предупреждают: один неверный шаг или неправильное решение могут закончиться гибелью, особенно под воздействием психоактивных веществ.