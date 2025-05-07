В Москве эвакуировали работников и посетителей ТЦ «Мегаполис» у станции метро «Технопарк». Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москвач».

По словам очевидцев, всех вывели из здания, на место уже прибыли оперативные службы. О причинах эвакуации пока не сообщали.

Этим утром в Уфе вспыхнул пожар в административном здании, из которого эвакуировались 40 человек до приезда спасателей.

Также в райцентре Абатского района Тюменской области из-за паводка проводят эвакуацию жителей. Глава района Игорь Васильев и прокурор встретились с жителями деревень Бокова, Лихачева, Лапина, а также села Банниково. Эти населенные пункты находятся под угрозой подтопления.

Кроме того, в деревне Бокова, а также на улице Советская в селе Банниково объявили заблаговременную эвакуацию жителей.