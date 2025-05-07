Стало известно о мочившихся в гробы российских похоронщиках
В Кургане сотрудников похоронного агентства обвинили в нападении на конкурирующую организацию. Об этом со ссылкой на близкие к силовикам источники сообщает URA.RU.
Как стало известно изданию, похоронщики-конкуренты раскидали в помещении ритуальной фирмы могильные кресты и помочились в гробы.
«Три молодых человека устроили скандал с наездом на сотрудников, напугали клиентов, мочились в гробы, раскидывали могильные кресты», — приводит издание слова собеседника, отмечая, что у напавших могло быть криминальное прошлое.
Комментариев официальных лиц, подтверждающих факт инцидента, не поступало.
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