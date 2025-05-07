Пенсионер из Москвы продал машину, чтобы отдать деньги мошенникам

Мошенники заставили 80-летнего жителя столицы продать автомобиль «Митцубиси Аутлендер» и передать деньги на общую сумму свыше 4,8 миллиона рублей.

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Об этом в среду, 7 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Доверившись звонившим, пенсионер выполнил все их указания и в течение трех дней провел 16 транзакций, переведя мошенникам все свои сбережения и деньги от продажи автомобиля, на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. Установление лиц, причастных к мошенническим действиям, на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре, — рассказала Нефедова.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры напомнила, что не нужно действовать по указанию неизвестных лиц, кем был они не представлялись. Кроме того, не стоит продавать имущество и переводить денежные средства на безопасные счета по указанию якобы представителей банков и сотрудников правоохранительных органов.

В преддверии Дня Победы активизировались мошенники, которые просят сообщить личные данные для получения единовременной выплаты в связи с празднованием 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Выплата отдельной категории граждан действительно проводится, однако она назначается в беззаявительном порядке, и сообщать свои персональные данные никому не нужно.