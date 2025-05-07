Политолог рассказал о крымских «ждунах», которые стремятся навредить региону

В Крыму задержали 52-летнего жителя поселка Советский, который в чате призывал к уничтожению Крымского моста, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Суд отправил его под стражу на два месяца. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Симферополя за призывы «искоренить русский язык вместе с русской нацией». О том, сколько еще на полуострове «щирых украинцев-русофобов», мы поговорили с крымским политологом Андреем Никифоровым.

Задержанный 52-летний безработный житель поселка Советский был активным участником украинских чатов в Telegram, где разместил комментарий с призывом уничтожить Крымский мост. Против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Ранее Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Симферополя за публичные призывы к экстремистской деятельности. Женщина в украинских чатах размещала публикации антироссийского характера. В частности, призывала «искоренить русский язык вместе с русской нацией с лица земли».

Жительница Симферополя уже привлекалась сотрудниками МВД к ответственности за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП России («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ»). Ей назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Но на ее взгляды это, видимо, никак не повлияло. Женщина признала свою вину. Но это признание вряд ли было искренним.

— Таких «ждунов» в Крыму на самом деле единицы, — говорит доцент кафедры политических наук и международных отношений философского факультета Крымского университета имени Вернадского Андрей Никифоров. — Но они есть. Как и везде. Периодически пытаются что-то поджечь, навредить. И не только по глупости, но из-за своих совершенно идиотских убеждений. Это люди, у которых не все в жизни сложилось, или у них просто не все в порядке с головой. Обычно такие и идут «в украинцы». На мой взгляд, это совершенно четкий социально-политический выбор, а вовсе не этнический.

Как говорит политолог, «свидомые», то есть «сознательные» украинцы, были в Крыму до 2014 года.

— Я говорил, что в случае чего их можно всех посадить в один автобус. Но события Евромайдана показали, что я был не прав. Для этого нужно примерно два автобуса. Вот такие, самые активные, они уехали. Но есть еще «сочувствующие». Как говорится, цирк уехал, а клоуны остались. Поэтому, на мой взгляд, это совершенно нехарактерные для Крыма эпизоды. Любой, кто был в Крыму, общался с крымчанами, мог в этом убедиться.