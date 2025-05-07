Задержаны трое уроженцев Украины, которые хотели взорвать бомбу в Каховке

В Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника «Танк Т-34» в Каховке.

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Об этом в среду, 7 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ.

— (...) задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника «Танк Т-34», установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской Армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города, — рассказали в ФСБ.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту. Уточняется, что преступники сознались в подготовке к теракту и активно сотрудничают со следствием, передает РИА Новости.

5 мая ФСБ также задержала жителя Ханты-Мансийского округа, который планировал совершить теракт на Свердловской железной дороге. При этом задержанный поддерживал взгляды формирования Вооруженных сил Украины, признанного запрещенным в России.