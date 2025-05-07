ФСБ насчитала на территории Украины около 150 мошеннических колл-центров

На Украине работает около 150 колл-центров, которые занимаются мошенничеством в отношении россиян. Эти центры используют информационную инфраструктуру стран Европейского союза, а значительная часть их доходов идет на финансирование Вооруженных сил Украины и националистических группировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Как отмечается, «широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) указанных и других городов Украины, а также отдельных стран ЕС».

Уточняется, что организаторы преступной деятельности находят сообщников в России, размещая объявления на специализированных русскоязычных интернет-ресурсах. Оплата производится ежедневно с использованием криптовалюты. Кроме того, стало известно, что завербованным сообщникам даются указания о том, как находить и арендовать квартиры на верхних этажах жилых зданий, где на первых этажах находятся организации и компании, предоставляющие услуги населению через автоматизированные телефонные станции.

Ранее ФСБ заявила о пресечении в России деятельности международной сети мошеннических кол-центров, работавших в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Казерашвили и обманувших более 100 тысяч человек