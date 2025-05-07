Иностранец пытался поджечь собор в Барнауле

Иностранец задержан в Барнауле Алтайского края при попытке поджечь кафедральный собор, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление ФСБ, инцидент произошел в апреле. По данным спецслужб, злоумышленник действовал в интересах международной террористической организации с целью дестабилизировать работу местных властей.

Мужчина пришел к зданию собора с канистрой горючей жидкости, однако выполнить задуманное не успел, его действия были оперативно пресечены. Сейчас по ходатайству следствия задержанный отправлен под стражу.