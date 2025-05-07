В Саранске отменили занятия в школах, вузах и детсадах

Сегодня в Саранске отменили занятия в школах и вузах, а также детских садах и учреждениях среднего профессионального образования.

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Об этом сообщили в горадминистрации столицы Мордовии. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией.

Главное управление МЧС рассылает СМС-сообщения об опасности ударов БПЛА в столице региона и районах республики. В городе не работает мобильный интернет.

О беспилотной опасности жителей Мордовии предупредил в своем Telegram-канале и глава РМ Артем Здунов: "При необходимости звоните 112. Работает система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы".