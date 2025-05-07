Неизвестное животное напало на 17 жителей индийской деревни

В индийском штате Мадхья-Прадеш 17 человек стали жертвами нападения неопознанного хищника. Инцидент произошёл в ночь на 5 мая в деревне Лимбаи, расположенной в лесной зоне Раджпура. Все пострадавшие, отдыхавшие на открытом воздухе из-за аномальной жары, были экстренно доставлены в местную больницу. Троим из них с тяжёлыми травмами потребовалась перевозка в районный медицинский центр.

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Самый серьёзный случай — 70-летняя Райли Бай, получившая перелом челюсти. Несмотря на критическое состояние, её здоровье стабилизировали в реанимации. Всем жертвам нападения ввели вакцину против бешенства в качестве профилактической меры.

Представитель лесного ведомства Ашиш Бансод, посетивший госпиталь, отметил, что характер ран указывает на атаку животного, заражённого бешенством.

Местные жители, просмотрев фотографии различных хищников, не смогли идентифицировать нападавшего. В регионе отсутствуют популяции обезьян и волков, что усиливает версию о бешеной собаке как возможном агрессоре.

Для поимки животного в районе развернули патрулирование и установили ловушки. Власти призвали население сохранять бдительность и избегать ночёвок под открытым небом.