Медведь перелез через ограду и проник на аэродром на Сахалине

На аэродром Пушистый в Корсаковском округе Сахалинской области проник медведь. Об этом сообщает Telegram-канал Sakh.online. Зверя сняли на видео в тот момент, когда он уже перелез обратно через ограду аэродрома и убежал в лес.

При этом медведь оставил вмятину в том месте, где врезался в ограду, и сильно погнул ее верхнюю часть. 6 мая сообщалось, что самолет Airbus A319, выполнявший рейс Хабаровск - Южно-Сахалинск, был вынужден при посадке уйти на второй круг в связи с нахождением лисы вблизи взлетно-посадочной полосы. 4 мая Telegram-канал SHOT писал, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил животное во время посадки в аэропорту Сочи.

Самолет следовал из Тель-Авива. Через несколько секунд после приземления борт снес зайца, который неожиданно выскочил на взлетно-посадочную полосу. После этого борт подъехал к месту стоянки. О повреждениях судна не сообщалось.