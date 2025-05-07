Собянин: силы ПВО отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Накануне он сообщил, что в течение всего дня 6 мая силы ПВО Минобороны отражали атаки вражеских беспилотников. Так, в первые часы прошлых суток было уничтожено 19 БПЛА, летевших на столицу, а вечером того же дня над Московским регионом была отражена атака еще 8 беспилотников.