В Магнитогорске пес спас семью от ядовитой змеи

В Челябинской области собака спасла семью от ядовитой змеи. Об этом сообщает URA.ru.

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Житель поселка Цементный под Магнитогорском опубликовал в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» фото мертвой змеи. Под снимком он рассказал, что со змеей расправился его пес.

«Выхожу во двор, вижу — пес играется, треплет какую-то веревку. Подхожу ближе, а это змея дохлая», — написал мужчина.

Автор отметил, что похожие змеи и раньше заползали на его участок, но он при этом не знает, ядовитая ли змея. Он также добавил, что с собакой все в порядке. Пост прокомментировали больше 130 человек. Несколько комментаторов сообщили, что пес поймал гадюку, чей укус может быть смертельным для человека. Таким образом, питомец спас своего хозяина и его семью.

Гадюки в Челябинской области проснулись из-за ранней весны. Первые сообщения об обнаружении ядовитых змей появились в начале апреля.

Ранее в Ижевске пожарные спасли надышавшуюся дымом кошку и ее хозяина. Поначалу животное не подавало признаков жизни, но его удалось откачать.