Серия взрывов прозвучала в Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«В Запорожье прозвучала серия взрывов: было слышно уже не менее трех. Также слышна стрельба», — уточнил общественный деятель.

ВСУ задействовали систему ПВО с тем, чтобы сбить дроны, нацеленные на военные объекты, отметил Рогов.

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Расчеты ПВО стремятся перехватить беспилотники над кварталами с плотной жилой застройкой, а не за городом, резюмировал сопредседатель координационного совета.