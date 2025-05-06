Состояние ликвидировавшего боевика в Махачкале полицейского улучшается

Состояние сотрудника ДПС Мурада Магомедова, который ликвидировал боевика в ножевой схватке во время нападения на правоохранителей в Махачкале, улучшается.

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Такой информацией с RT поделились близкие полицейского. По их словам, 6 мая Магомедов уже был в сознании и мог говорить.

«Врачам отдельная благодарность за спасение его жизни», — сообщили они.

Ранее сослуживец Магомедова рассказал подробности схватки полицейского с вооружённым ножом боевиком.