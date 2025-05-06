Угнанный у россиянки автомобиль через 20 лет нашелся на спецстоянке МВД

Угнанный у россиянки автомобиль спустя 20 лет нашелся на спецстоянке МВД. Женщина через суд взыскала с ведомства 944 823 рубля за машину, не подлежащую восстановлению. Об необычном инциденте сообщило издание Legalreport.

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Согласно информации СМИ, новый ВАЗ-21102 россиянка приобрела в 2003 году, однако вскоре машину угнали. По факту угона было возбуждено уголовное дело, но впоследствии расследование приостановили и закрыли по срокам.

Спустя 20 лет, в марте, оказалось, что этот автомобиль нашли под Тверью еще в ноябре 2023 года. После этого ВАЗ поставили на спецстоянку регионального УМВД.

За годы автомобиль проржавел, и когда в июне 2023 года следователь вынес постановление о возврате имущества, экспертиза постановила, что ВАЗ не подлежит восстановлению. В связи с этим россиянка обратилась в суд, который обязал МВД выплатить компенсации эквивалентные стоимости машины на тот момент.

Ведомство попыталось подать апелляцию, считая сумму чрезмерно завышенной, однако судья не изменил решения, говорится в материале.

Недавно стало известно о завершении еще одного затянувшегося расследования. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого 30-летней давности. Он ударил жертву доской с гвоздями и украл 20 тысяч рублей.