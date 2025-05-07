Москвич украл электросамокат стоимостью 140 тысяч рублей

В Москве задержан местный житель, укравший электросамокат за 140 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

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Уточняется, что в полицию с заявлением о похищении обратился владелец самоката. По камерам видеонаблюдения сотрудникам полиции удалось найти злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый москвич.

По предварительной информации, он подобрал код от домофона, проник в подъезд, где обнаружил электросамокат, пристегнутый велосипедным тросом. Мужчина сломал замок и украл средство передвижения, чтобы продать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в Подмосковье задержали похитителя икон.