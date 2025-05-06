Судовладелец «Волгонефти-239» решил оспорить удаление носовой части танкера

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос об удалении носовой части потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее определение.

Отмечается, что с иском о признании незаконным и требованием отменить запрос исполняющего обязанности капитана морского порта «Кавказ» об удалении носовой части танкера силами правительства Крыма в суд обратился судовладелец потерпевшего крушение «Волгонефть-239». Ответчиками по заявлению проходят федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Азовского моря», и.о. капитана морского порта «Кавказ» Евгений Скорченко. В качестве заинтересованного лица привлечены «Администрация "Росморпорт"», Совет министров Республики Крым, министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Предварительное слушание назначено на 29 мая.

В марте сообщалось, что работы по удалению носовой части танкера намерен провести собственными силами сам судовладелец. В середине апреля они были начаты. При этом, согласно требованию Скорченко, органом исполнительной власти, обеспечивающим удаление носовой части «Волгонефть-239», затонувшей в районе мыса Такиль в границах порта, определено правительство Крыма. Работы должны завершится до 24 июня 2026 года.